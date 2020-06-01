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  3. 01 Haziran 2020 17:06

Meksika'da ortalık karıştı! Uyuşturucu savaşları devam ediyor

Meksika'da uyuşturucu savaşları ortalığı karıştırdı. Sinaloa Karteli'nin rakibi olduğu öğrenilen bir çetenin, Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğullarını öldürmek için suikastçilar görevlendirdiği öğrenildi.

Meksika'da ortalık karıştı! Uyuşturucu savaşları devam ediyor

Meksikalı suç patronu El Chapo'nun geçen yıl tutuklanıp ve hapse atılmasından bu yana, acımasız Sinaloa Kartel'in liderliği, Los Chapitos olarak bilinen El Chapo'nun çocuklarının elinde yoğunlaştı.

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Meksika'da ortalık karıştı! Uyuşturucu savaşları devam ediyor

Gerçek adı Joaquin Guzman olan El Chapo'nun, 24 çocuğu olduğu söyleniyor, ancak sadece birkaçının uyuşturucu savaşında kilit rol üstlendiği düşünülüyor.

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Meksika'da ortalık karıştı! Uyuşturucu savaşları devam ediyor

Yabancı basında çıkan haberlere göre rakip bir kartel, Ivan Archivaldo, Jesus Alfredo ve Ovidio Guzman'ı öldürmeleri için suikastçılara görev verdi.

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Meksika'da ortalık karıştı! Uyuşturucu savaşları devam ediyor

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) 2014 yılında El Chapo’nun çetesinden ayrıldı ve o zamandan beri Meksika’daki bölge ve uyuşturucu yolları için kanlı bir savaş başlattı.

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