Meksika'da ortalık karıştı! Uyuşturucu savaşları devam ediyor
Meksika'da uyuşturucu savaşları ortalığı karıştırdı. Sinaloa Karteli'nin rakibi olduğu öğrenilen bir çetenin, Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğullarını öldürmek için suikastçilar görevlendirdiği öğrenildi.
Meksikalı suç patronu El Chapo'nun geçen yıl tutuklanıp ve hapse atılmasından bu yana, acımasız Sinaloa Kartel'in liderliği, Los Chapitos olarak bilinen El Chapo'nun çocuklarının elinde yoğunlaştı.
Gerçek adı Joaquin Guzman olan El Chapo'nun, 24 çocuğu olduğu söyleniyor, ancak sadece birkaçının uyuşturucu savaşında kilit rol üstlendiği düşünülüyor.
Yabancı basında çıkan haberlere göre rakip bir kartel, Ivan Archivaldo, Jesus Alfredo ve Ovidio Guzman'ı öldürmeleri için suikastçılara görev verdi.