Memleketi yangın yerine döndü, kızının düğün görüntüleri olay oldu

Mahsa Emini'nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Yeryüzünün dört bir yanından başta kadınlar olmak üzere birçok kişi olayı protesto etti. İran'daki protestolarda şiddetin dozu ise her saat artıyor. Ülke geneline yayılan gösteriler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hükümet ise Batı kaynaklı olduğunu öne sürdüğü protestoların ülkede kargaşaya yol açmasına göz yummayacağını dile getiriyor. Ancak ABD'de gerçekleşen bir düğün İran'ın bu tutumunu gölgede bırakacak nitelikte sahnelere ev sahipliği yaptı.