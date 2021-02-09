Memur ve emeklilerin beklediği müjde

1-11 AYLIK KAYBA SON

Konu, ilk olarak Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen tarafından yargıya taşındı. Ancak mahkemeden "Yargı süreci sendika başvurusu üzerinden değil, bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuru üzerinden başlayabilir" kararı çıkınca, geçtiğimiz Mayıs ayında bireysel başvuru yapıldı. Yargıdan beklenen karar çıkarsa, 1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları son bulacak.