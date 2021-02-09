Memur ve emeklilerin beklediği müjde
Memur ve emeklilerin ikramiyelerin de artış yaşanacak formül sunuldu. Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi ve 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talepleri gündeme geldi.
2021 Ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını ceplerini koyan emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Bilindiği üzere memurlara emekli olurken ikramiye ödemesi için hesaplama yapılıyor. Bu hesaplarda değişiklik gündeme geldi.
Yapılan açıklamaya göre, memurların emekli ikramiyesinin hesabına 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de katılması gündemde. Bu gelişmelerin ardından ikramiyede artış yaşatacak formül için gözler çıkacak karara çevrildi.
1 AYDAN 11 AYA KADAR...
Konu yargıya da taşındı. Yargıdan vize çıkarsa, emekli ikramiyelerine artış yolu açılacak. Sadece tam hizmet yılları değil, 1 yılı tamamlamayan ay ve günler de hesaplamada baz alınacak.
1-11 AYLIK KAYBA SON
Konu, ilk olarak Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen tarafından yargıya taşındı. Ancak mahkemeden "Yargı süreci sendika başvurusu üzerinden değil, bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuru üzerinden başlayabilir" kararı çıkınca, geçtiğimiz Mayıs ayında bireysel başvuru yapıldı. Yargıdan beklenen karar çıkarsa, 1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları son bulacak.