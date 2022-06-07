Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam
TÜİK'ten gelen enflasyon açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı da belli oldu.
Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Özellikle emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarını enflasyon belirliyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak.
TÜİK göre, mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu.
Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olacak. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ
5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,
5 aylık memur zammı 35,14,
5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.