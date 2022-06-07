Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Özellikle emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarını enflasyon belirliyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak.