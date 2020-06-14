Memur ve emeklinin zam ayı geldi çattı! İşte zamlı maaşlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 4,57 olurken, memur ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0,57'lik fark oluştu. Net zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanınca belli olacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı oldukça merak ediliyor. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşırken rakamlar da enflasyona göre netleşmeye başladı.
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 oldu. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisi de eklenecek ve zam oranları net bir şekilde belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artış ya da düşüş gösterecek.
Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre;
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya,
Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya ,
Esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.
İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU
Takvim'in haberine göre; emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.