Memur ve emeklinin zam ayı geldi çattı! İşte zamlı maaşlar...

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 oldu. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisi de eklenecek ve zam oranları net bir şekilde belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artış ya da düşüş gösterecek.