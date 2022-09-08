Memur ve emekliye şimdiden zam göründü: İşte olası tahminlere göre yeni maaşlar

Hafta başında TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Orta Vadeli Program da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur? İşte 2023 emekli ve memur zam oranlarıyla ilgili önemli tahminler.