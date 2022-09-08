Memur ve emekliye şimdiden zam göründü: İşte olası tahminlere göre yeni maaşlar
2022 Ağustos ayında enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu. Verilere göre 2023 yılında yapılacak zamla ilgili yeni tahminler ortaya çıktı.
Hafta başında TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Orta Vadeli Program da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur? İşte 2023 emekli ve memur zam oranlarıyla ilgili önemli tahminler.
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Sene başından itibaren ocak ayında bir zam yapıldı. Ocaktaki zam bir önceki enflasyon farkıydı. Memur ve emeklilere yüzde 2,2-5 enflasyon farkı verildi. Yine aynı şekilde bu sene haziran sonu itibarıyla yeni bir zam daha yapıldı. İlk 6 ayın enflasyon farkıydı. Bizim 1 Ocak’ta göreceğimiz zamlar aslında 1 Temmuz itibarıyla ve 31 Aralık arası enflasyon farkı olacak.
Her ayın gerçekleşen enflasyonu TÜİK verilerine göre aslında burada memur ve emeklilere yapılacak zam demektir. Hem OVP’de hem İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyon araştırması tahmini verilerdir. OVP’de hükümet tahmini olarak enflasyonu açıklıyor. Şu an gıda enflasyonu yüzde 99’larda. Bununla beraber asıl bizim dikkate almamız gereken oranlar her ayın TÜİK verisine göre gerçekleşmiş orandır.
YÜZDE 15'LİK ZAM TAHMİNİ!
Şu anda temmuz ve ağustosun gerçekleşmiş enflasyon farkları yüzde 3.83’tür. Hem memurlar hem de emekliler için 2 aylık bir zam farkı var. Ama hala 4 aylık sürede enflasyonu tahmin etmek biraz zordur.