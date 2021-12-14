Memura 1600 TL ikramiye ödenecek! Ancak bir şartı var
Ocak zammını merakla bekleyen memurlara bir de toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. 1.600 liralık ikramiyeyi almak isteyenlerin sendikaya üye olması gerekiyor. 15 Ocak'a kadar sendika üyeliği bulunmayanlara ikramiye verilmeyecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ağustosta uzlaşma sağlanan toplu sözleşme görüşmelerinden sonra önemli bir konuya dikkat çekmişti. O da toplu sözleşme ikramiyesiydi. Bakan Bilgin'in verdiği bilgiye göre toplu sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıkarıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Temmuz'da 428 lira, 2023 Ocak'ta 462 lira ve 2023 Temmuz'da ise 489 lira olacak.
2 MİLYON KİŞİ ALABİLİYOR
Şu anda bu ikramiyeyi sendika üyesi 2 milyon memur alabilecek. İkramiye, sendikalı memurun maaşında aylık 88 lira artış anlamına geliyor. Posta'da yer alan habere göre, sendikalı memurdan mevcut durumda maaşa göre 30-45 lira arasında sendika kesintisi yapılıyor. Buna karşılık 3 ayda bir ise memurlara 135 lira (yılda 540 lira) toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. En düşük aylık sendika aidatı baz alındığında 30 lira kesintiye karşılık 45 lira ikramiye ödeniyor.
AİDAT HESAPTAN DÜŞÜLÜYOR
Sendika kesintisinde Ocak 2022'de yüzde 5'lik bir artış olması bekleniyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor. Bu konuda son söz sendikaların. Yeni düzenlemede ise ocak itibarıyla sendikalı memurlar üç ayda bir (ocak, nisan, temmuz ve ekimde) 400 lira ikramiye alacak.
Yıllık toplam ikramiye 1.600 liraya çıkacak. Aylık hesaba göre 134 liralık ek gelir söz konusu. Buna göre; en yüksek 45 lira olan aidata göre sendikalı bir memurun cebine ayda 134-45=89 lira ekstra para girecek. 134 lira 750 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımıyla bulunuyor.
1 MİLYONU DAHİL DEĞİL
Toplu sözleşme ikramiyesi sadece sendika üyesi memurlarına verilecek. Buna karşın 1 milyona yakın memur henüz sendika üyesi değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2021 istatistiklerine göre; 2 milyon 658 bin 555 sendika üyesi olabilecek kamu personeli var. Bunların 1 milyon 718 bin 984'ü sendika üyesi. Sendikalaşma oranı yüzde 64.66.