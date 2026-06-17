Memurlar sokağa indi: Bakanlık önünde balyozlu eylem!

"Sadece Hayatta Kalmak Değil, İnsanca Yaşamak İstiyoruz"

Bakanlık önünde toplanan kalabalığa seslenen Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Ümit Demirel, kamu çalışanlarının maaşlarının yoksulluk sınırının çok gerisinde kaldığını vurguladı. Memurların artık ay sonunu getirebilmek için sürekli borçlandığını belirten Demirel, "Bir maaş, insanın başını yastığa huzurla koyabilmesidir. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 114 bin 500 liraya ulaşmışsa ve maaşlar bu sınırların çok altında kalmışsa, burada yalnızca bir ücret sorunu değil, derin bir sosyal adalet sorunu vardır" ifadelerini kullandı.

Demirel, memurların her ayın ilk haftasında maaşlarının büyük bir bölümünü kiraya, faturalara ve kredi borçlarına ayırmak zorunda kaldığını belirterek, "Ayın geri kalanında borçla, taksitle, kredi kartıyla yaşamaya çalışıyorsa buna refah denilemez. Kamu çalışanı emeğinin karşılığını, emekli ise yıllarca verdiği hizmetin sonunda huzurlu bir yaşam istiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.