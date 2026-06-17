Memurlar sokağa indi: Bakanlık önünde balyozlu eylem!
Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlediği eylemde memur ve emeklilerin taleplerini dile getirdi. "Sabır taşı"nın balyozla kırıldığı eylemde; 3600 ek gösterge, seyyanen zam ve mülakatların kaldırılması talep edildi.
Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), memur ve memur emeklilerinin giderek ağırlaşan ekonomik şartlarına ve karşılanmayan özlük haklarına dikkat çekmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. "Memurun sabır taşı çatladı" sloganıyla organize edilen eylemde, memurların tükenen tahammülünü simgelemek amacıyla alana getirilen temsili "sabır taşı" balyozla kırılarak parçalandı. Eylemde; birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, emeklilere seyyanen zam yapılması ve kamuda sözlü sınav (mülakat) uygulamasının tamamen kaldırılması talep edildi.
"Sadece Hayatta Kalmak Değil, İnsanca Yaşamak İstiyoruz"
Bakanlık önünde toplanan kalabalığa seslenen Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Ümit Demirel, kamu çalışanlarının maaşlarının yoksulluk sınırının çok gerisinde kaldığını vurguladı. Memurların artık ay sonunu getirebilmek için sürekli borçlandığını belirten Demirel, "Bir maaş, insanın başını yastığa huzurla koyabilmesidir. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 114 bin 500 liraya ulaşmışsa ve maaşlar bu sınırların çok altında kalmışsa, burada yalnızca bir ücret sorunu değil, derin bir sosyal adalet sorunu vardır" ifadelerini kullandı.
Demirel, memurların her ayın ilk haftasında maaşlarının büyük bir bölümünü kiraya, faturalara ve kredi borçlarına ayırmak zorunda kaldığını belirterek, "Ayın geri kalanında borçla, taksitle, kredi kartıyla yaşamaya çalışıyorsa buna refah denilemez. Kamu çalışanı emeğinin karşılığını, emekli ise yıllarca verdiği hizmetin sonunda huzurlu bir yaşam istiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.
2023 Seçim Vaatleri ve Karşılanmayan Talepler
Eylemin en önemli gündem maddelerinden biri de 2023 seçimleri öncesinde kamu çalışanlarına verilen ancak henüz hayata geçirilmeyen vaatler oldu. Demirel, birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi sözünün acilen tutulması gerektiğini hatırlattı. "Adil ücret, onurlu yaşam", "Memura verilen sözler tutulsun" ve "Adalet, liyakat istiyoruz" sloganlarının atıldığı eylem, taleplerin yetkili makamlara duyurulmasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi.