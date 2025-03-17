Memurlara yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor: Haftada 20 saat çalışma yeterli olacak

MAAŞ DA YARIYA DÜŞECEK

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar sürebilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.