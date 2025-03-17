Memurlara yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor: Haftada 20 saat çalışma yeterli olacak
Çocuğu olan memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor. Memurlar bu haktan, çocuk ilkokula başlayana kadar faydalanabilecek.
Memurlar için yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor. Doğum ya da evlat edinme sonrası anne veya baba yarı zamanlı çalışabilecek.
MAAŞ DA YARIYA DÜŞECEK
NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar sürebilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA 8 YILDIR UYGULANMIYOR
Devlet Memurları Kanunu'na 2016'da eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor.
Edinilen bilgiye göre; "Aile Yılı" kapsamında hükümet bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik üzerinde çalışıyor.
YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNEYE SÜT İZNİ YOK
Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletmek zorunda. Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.