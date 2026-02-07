Memurlarla yapılan seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar

  1. Anasayfa
Daha önce esnaf, ev kadınları ve işsiz vatandaşlarla yaptığı anketin sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma, şimdi de memurlara ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusunu yöneltti. İşte gündem olacak seçim anketinin sonuçları...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ocak ayında esnaf, ev kadınları ve işsiz vatandaşlarla yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma, bu sefer memurlara siyasi parti oy tercihlerini sordu. 26 ilde 27-29 Ocak tarihleri arasında 974 memurun katılımıyla yapılan ankette, ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. 

ORC'nin anket sonuçlarına göre, birinci sırada yer alan CHP'ye oy vereceğini belirten memurların oranı yüzde 36,1 oldu. CHP'yi yüzde 29,6'lık oy oranıyla AK Parti takip etti.

İşte anketin sonuçları:

CHP: %36,1

AK Parti: %29,6

MHP: %8,2

Yeniden Refah Partisi: %4,8

İYİ Parti: %4,1

Zafer Partisi: %3,5

Büyük Birlik Partisi: %3,1

Yerli ve Milli Parti: %2,7

DEM Parti: %2,2

Saadet Partisi: %1,8

Diğer: %3,9

ESNAFLARIN SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ

20-22 Ocak tarihleri arasında bin 120 küçük ve orta ölçekli esnafla yapılan anketin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 34.3 ile birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise bu ankette yüzde 29.4 ile ikinci sırada kaldı.

