Memurluğu bıraktı patron oldu
Türkiye'nin dört bir yanından kendi işinin patronu olmayı başarmış insanların hayat hikayelerini sizler için derledik.
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Delice köyünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin lira hibe desteği alan Süleyman Karataş, kurduğu tesiste ayda 1 ton istiridye mantarı üretiyor.
Delice köyünde yaşayan 31 yaşındaki Süleyman Karataş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açtığı 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.
Proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Karataş, 100 metrekarelik alana halk arasında 'kavak mantarı' olarak da bilinen istiridye mantarı tesisi kurdu.