SON DAKİKA
AK PARTİ'Yİ İŞGAL DAVASINDA KARAR BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Aralık 2017 16:10

Memurluğu bıraktı patron oldu

Türkiye'nin dört bir yanından kendi işinin patronu olmayı başarmış insanların hayat hikayelerini sizler için derledik.

Memurluğu bıraktı patron oldu

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Delice köyünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin lira hibe desteği alan Süleyman Karataş, kurduğu tesiste ayda 1 ton istiridye mantarı üretiyor.

1/ 58
Memurluğu bıraktı patron oldu

Delice köyünde yaşayan 31 yaşındaki Süleyman Karataş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açtığı 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

2/ 58
Memurluğu bıraktı patron oldu

Proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Karataş, 100 metrekarelik alana halk arasında 'kavak mantarı' olarak da bilinen istiridye mantarı tesisi kurdu.

3/ 58
Memurluğu bıraktı patron oldu

Devlet desteğiyle kurulan tesiste eşi Leyla Karataş'ın yardımıyla ayda 1 ton mantar üretiliyor.

4/ 58
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM