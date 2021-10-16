Memurluk hayali kuranlar dikkat! İşte 2021 Ekim ayı güncel işe alım ilanları
Devlet Personel Başkanlığı tarafından ihtiyaçlara göre açılan kadrolara yapılacak memur alımları için ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte 2021 Ekim ayı güncel memur alımı ilanları...
İşte Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel memur alımı ilanları:
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Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021 1000 personel alınacak
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Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021 1 personel alınacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021 150 personel alınacak
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