Menbiç'te şok eden fotoğraflar ! Eli silahlı teröristler...
Türkiye'nin operasyon için sinyal verdiği Menbiç'te eli silahlı PKK/YPG'li teröristler kimlik kontrolü yaptığı görüntülendi.
Türkiye'nin Afrin'den sonraki operasyon için sinyal verdiği ilçeye giden Associated Press (AP) haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan teröristleri fotoğrafladı.
Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren YPG'li teröristlerin kontrolündeki Menbic'ten şok fotoğraflar geldi.
Suriye'nin kuzeyindeki ilçeye giden Amerikan Associated Press (AP) ajansı, 'Türkiye tarafından tehdit edilen, ABD'nin koruduğu bir Suriye kenti' başlıklı bir haber servis etti.
Ajansın geçtiği fotoğraflarda, elleri silahlı teröristlerin Menbic içinde kimlik kontrolü yaptığı ve AP foto muhabirine poz verdiği görülüyor. Bir kontrol noktasında ise YPG'li terörist bekliyor.