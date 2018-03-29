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  3. 29 Mart 2018 22:55

Menbiç'te şok eden fotoğraflar ! Eli silahlı teröristler...

Türkiye'nin operasyon için sinyal verdiği Menbiç'te eli silahlı PKK/YPG'li teröristler kimlik kontrolü yaptığı görüntülendi.

Menbiç'te şok eden fotoğraflar ! Eli silahlı teröristler...

Türkiye'nin Afrin'den sonraki operasyon için sinyal verdiği ilçeye giden Associated Press (AP) haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan teröristleri fotoğrafladı.

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Menbiç'te şok eden fotoğraflar ! Eli silahlı teröristler...

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren YPG'li teröristlerin kontrolündeki Menbic'ten şok fotoğraflar geldi.

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Menbiç'te şok eden fotoğraflar ! Eli silahlı teröristler...

Suriye'nin kuzeyindeki ilçeye giden Amerikan Associated Press (AP) ajansı, 'Türkiye tarafından tehdit edilen, ABD'nin koruduğu bir Suriye kenti' başlıklı bir haber servis etti.

Ajansın geçtiği fotoğraflarda, elleri silahlı teröristlerin Menbic içinde kimlik kontrolü yaptığı ve AP foto muhabirine poz verdiği görülüyor. Bir kontrol noktasında ise YPG'li terörist bekliyor.

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Menbiç'te şok eden fotoğraflar ! Eli silahlı teröristler...

'Bıçak sırtındaki bir kent' başlığını taşıyan AP'nin karelerinde ayrıca yerel futbol takımının galibiyetini kutlayan Menbicliler de var.

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