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  3. 13 Mayıs 2020 14:28

Mercan Vadisi görenleri hayran bırakıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde bulunan buzul göller ve çevresi, karların kısmen erimesiyle eşsiz güzellikler sunmaya başladı.

Mercan Vadisi görenleri hayran bırakıyor

Kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharla yeşilin tonlarına bürünen doğa, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

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Mercan Vadisi görenleri hayran bırakıyor

Yaban hayatı varlığı ve zengin florasının yanı sıra buzul gölleriyle de dikkati çeken ilçede, havaların iyice ısınıp doğadaki karların bir bölümünün erimesiyle ortaya çıkan Mercan Vadisi'ndeki doğa harikası buzul göller görenleri cezbediyor.

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Mercan Vadisi görenleri hayran bırakıyor

DOĞA VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Şahverdi köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve aynı rota üzerinde üç farklı noktada yer alan göller, etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasındaki masmavi görünümleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Mercan Vadisi görenleri hayran bırakıyor

Çevresi karla kaplı gölleri gezip, yemyeşil doğada vakit geçiren ziyaretçiler, dönüş yolculuğunda ise boz ayıları ve yaban keçilerini doğal ortamında yakından görme fırsatı yakalıyor.

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