Mercan Vadisi görenleri hayran bırakıyor

DOĞA VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Şahverdi köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve aynı rota üzerinde üç farklı noktada yer alan göller, etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasındaki masmavi görünümleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.