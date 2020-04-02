Merdiven altı maske üreticisi pes dedirtti!

Bursa’da Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın en çok talep ettiği dezenfektan ve maske üreten iki merdiven altı imalathaneye baskın yaptı. Hüdavendigar Mahallesi ile ilgili alınan ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri merdivenaltı maske üretimi yapılan bir imalathaneye baskın düzenledi.