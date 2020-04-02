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  3. 02 Nisan 2020 14:15

Merdiven altı maske üreticisi pes dedirtti!

Bursa'da merdivenaltı maske üretildiği değerlendirilen imalathaneye baskın düzenlendi. Sağlıksız koşullarda üretilen maskelere el konulurken, imalathane sahibi kendisini, " İznim yok. Deneme aşamasındayım" sözleriyle savundu.

Merdiven altı maske üreticisi pes dedirtti!

Bursa’da Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın en çok talep ettiği dezenfektan ve maske üreten iki merdiven altı imalathaneye baskın yaptı. Hüdavendigar Mahallesi ile ilgili alınan ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri merdivenaltı maske üretimi yapılan bir imalathaneye baskın düzenledi.

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Merdiven altı maske üreticisi pes dedirtti!

Vatandaşların virüsten korunmak için yoğun şekilde talep ettikleri maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen şüphelinin, ayaklar altında ve son derece sağlıksız koşullar da ürettiği kaçak maskelere el koyuldu.

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Merdiven altı maske üreticisi pes dedirtti!

Üretime devam ettiği binlerce adet maske ile yakalanan kişi, "İznim yok. Deneme aşamasındayım" sözleri ile kendisini savundu.

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Merdiven altı maske üreticisi pes dedirtti!

Küçükbalıklı Mahallesi'nde ise satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak ve sağlıksız dezenfektan malzemesi ele geçirildi.

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