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Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı

Bankaların vadelere göre açtığı mevduat hesaplarına ilişkin faiz oranları Merkez Bankası tarafından açıklandı.

Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı - Resim: 1

Ortalama mevduat faizi oranı %55,47 olsa da bu oran, daha çok yüksek hacimli döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan standart TL mevduata geçişlerde uygulanıyor.

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Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı - Resim: 2

Birçok vatandaş ise düşük hacimli normal TL mevduatlar için %45-48 aralığında faiz oranları ile karşılaşıyor.

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Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı - Resim: 3

Nisan 2024'te zirve yapan faiz oranları, geçtiğimiz hafta bir artış kaydetti. 1 yıla kadar vadeli mevduatlarda bileşik faiz oranları %68'in üzerine çıkmıştı.

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Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı - Resim: 4

Vadeler Bazında Faiz Oranları:

Merkez Bankası verilerine göre, 1 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,10 puan artışla %53,92'ye yükseldi.

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