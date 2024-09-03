Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı
Bankaların vadelere göre açtığı mevduat hesaplarına ilişkin faiz oranları Merkez Bankası tarafından açıklandı.
Ortalama mevduat faizi oranı %55,47 olsa da bu oran, daha çok yüksek hacimli döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan standart TL mevduata geçişlerde uygulanıyor.
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Birçok vatandaş ise düşük hacimli normal TL mevduatlar için %45-48 aralığında faiz oranları ile karşılaşıyor.
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Nisan 2024'te zirve yapan faiz oranları, geçtiğimiz hafta bir artış kaydetti. 1 yıla kadar vadeli mevduatlarda bileşik faiz oranları %68'in üzerine çıkmıştı.
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Vadeler Bazında Faiz Oranları:
Merkez Bankası verilerine göre, 1 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,10 puan artışla %53,92'ye yükseldi.
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