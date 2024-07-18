Merkez Bankası'ndan mevduat faizi hamlesi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL mevduat faizini destekleyen hamlelerine devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte güncel mevduat faizleri...
TL mevduat, 2024 yılının en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.
TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.
Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.
EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...