Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası kredi faizleri ne zaman düşecek?
Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Peki, kredi faizleri ne zaman düşecek?
Merkez Bankası 12 Aralık günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi ve politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Böylece politika faizi 2019 yılını yüzde 12 ile tamamlamış oldu. Merkez Bankası'nın politika faizi bankaların kredi ve mevduat faizi hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. Bankalar kredi faizlerini ve mevduat faizlerini Merkez'in kararına göre yükseltiyor veya düşürüyor. Merkez Bankası'nın son kararının ardından birçok banka mevduat faizlerini düşürdü. Ancak kredi faiz oranlarında adım atmadı. Vatandaşlar heyecanla bankalardan gelecek faiz indirim haberini bekliyor. Peki, Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ Merkez Bankası 12 Aralık Perşembe günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi. Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizi 200 baz puan düşürüldü. Açıklamada, ekonomideki iyileşmelere dikkat çekildi. Böylece yılın son indiriminin ardından politika faizinin yüzde 12 ile yılı tamamlaması kesinleşti.
GÖZLER BANKALARA ÇEVRİLDİ Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Özellikle kamu bankalarından büyük bir adım bekleniyor. Kamu bankaları gibi birçok özel bankadan da faiz indirimine gitmesi talep ediliyor. Bankalar politika faiz indirimi ile birlikte iyice rahatladı.
MEVDUAT FAİZLERİ GERİLEDİ Bankalar müşterilerine açtıkları mevduat hesaplarında sundukları faiz oranını düşürdü. Yüzde 12 politika faizi kararının ardından en yüksek mevduat faizi veren banka yüzde 11 seviyesinden işlem yapıyor. Bankaların mevduat faiz hesaplarını hızla güncellemesinin ardından kredi faizlerinde de hamle yapması beklendi. Ancak aradan geçen 10 günlük sürede bankalar bu hamleyi gerçekleştirmedi.