Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bankaların TL mevduatı faizleri de değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilerin aksine yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da değişti. İşte 21 Nisan 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 45'in üzerinde faiz veren 7 banka var. İşte 500 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla TL'ye en yüksek faizi veren bankalar, mevduat faizi oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
ON DİJİTAL BANKACILIK / ON PLUS
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 16.953,42 TL Vade Sonu Tutar: 516.953,42 TL
1 / 11
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 17 bin 139 TL Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 139 TL
2 / 11
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL
3 / 11
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL
4 / 11