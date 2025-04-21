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  4. Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bankaların TL mevduatı faizleri de değişti

Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bankaların TL mevduatı faizleri de değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilerin aksine yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da değişti. İşte 21 Nisan 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 45'in üzerinde faiz veren 7 banka var. İşte 500 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla TL'ye en yüksek faizi veren bankalar, mevduat faizi oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi...

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bankaların TL mevduatı faizleri de değişti - Resim: 1

ON DİJİTAL BANKACILIK / ON PLUS

Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 16.953,42 TL Vade Sonu Tutar: 516.953,42 TL

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Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bankaların TL mevduatı faizleri de değişti - Resim: 2

ALTERNATİF BANK  

Faiz Oranı: Yüzde 46  
Net Kazanç: 17 bin 139 TL  Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 139 TL 

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Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bankaların TL mevduatı faizleri de değişti - Resim: 3

GARANTİ BBVA 

Faiz Oranı: Yüzde 47  
Net Kazanç: 17 bin 512 TL   Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL 

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Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bankaların TL mevduatı faizleri de değişti - Resim: 4

ING BANK 

Faiz Oranı: Yüzde 47  
Net Kazanç: 17 bin 512 TL  Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL

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