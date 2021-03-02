Mermer ocağının kadın patronu algıları yıkıp firmasını büyüttü
Genç yaşta ailesinin mermer şirketinin başına geçen Melike Alpay Özmen, babasının ölümünden sonra avukatlığa ara verip 260 çalışanı bulunan firmanın başına geçti.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında mezun olan Özmen, İstanbul'da bir hukuk bürosunda stajını yaptıktan sonra mesleğine bu kentte devam etti. Galatasaray Üniversitesinde ekonomi hukuku alanında yüksek lisansını da tamamlayan Özmen, bazı kurumsal firmaların hukuk işlerinde görev aldı.
Genç avukat, 2017'nin Şubat ayında, Muğla'nın Yatağan ilçesinde mermer sektöründe faaliyet gösteren babası Gökhan Alpay'ı (55) geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetti.
İki kız kardeşi bulunan Özmen, babasının ölümünden sonra avukatlığa ara verip 260 çalışanı bulunan firmanın başına geçti. Kendini bir anda maden ocağında bulan ve kısa sürede işlere adapte olan genç girişimci, firmayı daha da büyütmek için kollarını sıvadı.
Yönetimin başına geçtiğinde firmanın yaklaşık 8,5 milyon lira olan cirosu, 2020'de 84 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde şirketin ihracatı da yüzde 168 artırarak 7 milyon 506 bin dolara yükseldi.