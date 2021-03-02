Mermer ocağının kadın patronu algıları yıkıp firmasını büyüttü

İki kız kardeşi bulunan Özmen, babasının ölümünden sonra avukatlığa ara verip 260 çalışanı bulunan firmanın başına geçti. Kendini bir anda maden ocağında bulan ve kısa sürede işlere adapte olan genç girişimci, firmayı daha da büyütmek için kollarını sıvadı.