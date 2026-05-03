Mersin dünyayı birbirine bağlayacak! Avrupa ve Basra Körfezi arasında dev köprü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin’in kaderini değiştirecek dev projeyi duyurdu! 312 kilometrelik hızlı tren hattıyla başlayan bu hamle, Irak’taki Fav Limanı’ndan Kapıkule’ye kadar uzanan dev bir lojistik koridora dönüşüyor. Mersin Limanı'nı Avrupa’nın kapısı yapacak Kalkınma Yolu Projesi ile hem yolcu hem yük taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. İşte 6,5 saatlik yolu 2 saate indirecek hattın detayları...
Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ticaret rotalarını yeniden çizecek olan "Kalkınma Yolu" projesinde Mersin’i ana üs olarak konumlandırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Gaziantep hattının sadece bir demir yolu projesi değil, küresel bir koridor olduğunu vurguladı.
Hızlı trenin Tarsus geçişindeki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, bölge halkı için kritik bir detayı paylaştı.
Tren hattının şehri bölmemesi için 2 bin 400 metrelik kısmın tamamen yer altına alınacağını belirten Uraloğlu, bu operasyonla kazanılan 100 bin metrekarelik alanın sosyal yaşam merkezi olarak Tarsusluların hizmetine sunulacağını ifade etti.
Bölge trafiğini rahatlatacak müjdeyi veren Uraloğlu, Mersin-Adana hattının bu yıl sonunda tamamlanacağını, 2027’nin ilk aylarında ise yolcu taşımanın başlayacağını duyurdu.