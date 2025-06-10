Mersin kıyılarında köpek balığı paniği! Plaj boşaldı, gerçek ortaya çıktı

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu da başladı. Bayram tatilini fırsat olarak değerlendirmeye gelenler, güneş ve denizin tadını çıkartı. Denizde beliren canlılar nedeniyle zaman zaman köpek balığı tedirginliği de yaşandı. Önceki gün Erdemli ilçesi Kocahasanlı sahilinde tatilcilerin fark ettiği karartının köpek balığı olduğu düşüncesiyle deniz boşaltılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de bölgede keşif yaptığı ancak köpek balığı olmadığı belirlendi. Son günlerde üreme için Akdeniz kıyılarına yoğun olarak gelen İribaş Deniz Kaplumbağası olarak bilinen Caretta carettaların bölgede olduğu, 50 yaşlarında olanların iri yapısı ile dikkat çektiği bildirildi.

Diğer yandan, sosyal medyada 'Mersin'de köpekbalığı görüldü' diye paylaşılan görüntülerin, aslında Kıbrıs Girne Alsancak Bölgesi'nde çekildiği ortaya çıktı.