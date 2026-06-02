Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL...

5 milyar TL Değerinde Kapsül İlaç Ele Geçirildi

Konteynerin iç kısımlarına saklanmış tam 124 bin paketin açılmasıyla kaçakçılığın devasa boyutu ortaya çıktı. Ekipler, güçlü ağrı kesici özelliğinin yanı sıra uyuşturucu etken maddesi taşıdığı için sıkı denetime tabi olan toplam 12 milyon 400 bin adet 'tramadol' kapsül ele geçirdi. Gümrük yetkilileri, ele geçirilen bu devasa yasa dışı ilaç sevkiyatının güncel piyasa değerinin tam 4 milyar 960 milyon TL olduğunu açıkladı.