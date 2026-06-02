Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL...
Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Pakistan'dan havlu beyanıyla getirilen bir konteynerde piyasa değeri yaklaşık 5 milyar TL'yi bulan 12.4 milyon adet tramadol etken maddeli kapsül ilaç ele geçirildi.
Mersin Limanı, zehir tacirlerine ve uluslararası kaçakçılık şebekelerine yönelik tarihi operasyonlardan birine daha sahne oldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, titiz saha takibi ve istihbarat çalışmaları sonucunda devasa bir yasa dışı sevkiyatı son anda engelledi.
Havlu ve Poşet Yükünün Arkasındaki Karanlık Sevkiyat
Pakistan'dan yola çıkarak deniz yoluyla Mersin Limanı'na ulaşan şüpheli bir konteyner, ekiplerin radarına takıldı. Resmi gümrük özet beyanında sadece "40 palet havlu ve poşet türü eşya" taşıdığı iddia edilen konteynerde, uzman ekipler tarafından geniş çaplı bir arama başlatıldı. Yapılan detaylı incelemelerde, sıradan ticari eşyaların arasına profesyonelce gizlenmiş binlerce paket tespit edildi.
5 milyar TL Değerinde Kapsül İlaç Ele Geçirildi
Konteynerin iç kısımlarına saklanmış tam 124 bin paketin açılmasıyla kaçakçılığın devasa boyutu ortaya çıktı. Ekipler, güçlü ağrı kesici özelliğinin yanı sıra uyuşturucu etken maddesi taşıdığı için sıkı denetime tabi olan toplam 12 milyon 400 bin adet 'tramadol' kapsül ele geçirdi. Gümrük yetkilileri, ele geçirilen bu devasa yasa dışı ilaç sevkiyatının güncel piyasa değerinin tam 4 milyar 960 milyon TL olduğunu açıkladı.
Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Operasyonun hemen ardından kaçakçılıkla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheli Ö.K. gözaltına alındı.