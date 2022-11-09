Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları: Renkli görüntüler ortaya çıktı
Mersin Narenciye Festivali Mersin'de her yıl düzenlenen uluslararası bir festivaldir. Bu yıl 11-13 Kasım'da 8. kez düzenlenecek Narenciye Festivali kapsamındaki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ile festivalin yapılacağı Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki çalışmaları inceledi.
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Festivalde sergilenmesi için portakal, limon ve greyfurtların birleştirilmesiyle oluşturulan ejderha, ahtapot, balina ve helikopter gibi figürleri inceleyen Pehlivan, organizasyonda görev alan işçilerle sohbet etti.
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Pehlivan, gazetecilere, Mersin'in narenciyenin "başkenti" konumunda olduğunu söyledi.
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Valiliğin himayesinde, kurumların desteğiyle organize edilen festivalin hazırlıklarında sona yaklaşıldığını dile getiren Pehlivan, kentin ve narenciye ürünlerinin tanıtımını amaçladıklarını belirtti.
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