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Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları: Renkli görüntüler ortaya çıktı

Mersin Narenciye Festivali Mersin'de her yıl düzenlenen uluslararası bir festivaldir. Bu yıl 11-13 Kasım'da 8. kez düzenlenecek Narenciye Festivali kapsamındaki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları: Renkli görüntüler ortaya çıktı - Resim: 1

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ile festivalin yapılacağı Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki çalışmaları inceledi.

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Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları: Renkli görüntüler ortaya çıktı - Resim: 2

Festivalde sergilenmesi için portakal, limon ve greyfurtların birleştirilmesiyle oluşturulan ejderha, ahtapot, balina ve helikopter gibi figürleri inceleyen Pehlivan, organizasyonda görev alan işçilerle sohbet etti.

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Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları: Renkli görüntüler ortaya çıktı - Resim: 3

Pehlivan, gazetecilere, Mersin'in narenciyenin "başkenti" konumunda olduğunu söyledi.

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Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları: Renkli görüntüler ortaya çıktı - Resim: 4

Valiliğin himayesinde, kurumların desteğiyle organize edilen festivalin hazırlıklarında sona yaklaşıldığını dile getiren Pehlivan, kentin ve narenciye ürünlerinin tanıtımını amaçladıklarını belirtti.

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