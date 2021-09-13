Mersin sahillerinde yürek yakan manzara
Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı. Öte yandan mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu görüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için Tarsus plajında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
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Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın hem doğusunda hem de batısında petrol atıklarının temizlenmesi için çalışma yapıldı.
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Ekipler tarafından toplanan atıklar imha edilmek üzere poşetlere konuldu.
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Mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu gözlendi.
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