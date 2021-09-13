Mersin sahillerinde yürek yakan manzara

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için Tarsus plajında temizlik çalışması gerçekleştirdi.