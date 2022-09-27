Mersin şehidine kahreden veda

Bakan Soylu, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polisevine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kalleşçe sıkışan bir terör örgütünün, artık hiçbir yerde esamesi okunmayan bir terör örgütünün yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldı" dedi.