Mersin şehidine kahreden veda
Mersin'de PKK'lı teröristlerin polisevine yönelik saldırısında şehit olan polis memuru düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi.
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Gezer için önce Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine cenaze töreni düzenlendi.
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Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.
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Bakan Soylu, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polisevine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kalleşçe sıkışan bir terör örgütünün, artık hiçbir yerde esamesi okunmayan bir terör örgütünün yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldı" dedi.
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