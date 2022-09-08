Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var!
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın, Twitter hesabından, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 7.13'te başlayan orman yangınına saat 7.20 itibarıyla ilk müdahalenin yapıldığı belirtilerek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları, 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv güç), 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.