Mersin'de 3 ayrı noktada orman yangını çıktı; 3 mahalle boşaltıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 3 mahalle tahliye edildi.
Kaynak: DHA/İHA
Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, öğle saatlerinde 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
3 MAHALLE BOŞALTILDI
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılırken, kırsal Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
