Mersin'de 3 ayrı noktada orman yangını çıktı; 3 mahalle boşaltıldı

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılırken, kırsal Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.