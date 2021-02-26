Mersin'de acı haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı
Mersin Tarsus'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Evde 2 çocuğun kaldığını öğrenen vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde Mehmet (3) ile Ahmet Kuytul'un (4) cesedine ulaştı.