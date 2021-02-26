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  3. 26 Şubat 2021 17:27

Mersin'de acı haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Mersin Tarsus'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Mersin'de acı haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Evde 2 çocuğun kaldığını öğrenen vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.

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Mersin'de acı haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde Mehmet (3) ile Ahmet Kuytul'un (4) cesedine ulaştı.

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Mersin'de acı haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

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Mersin'de acı haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

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