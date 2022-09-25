Mersin'de araştırmacıları bile şaşkına çeviren keşif: İlk defa rastlandı

İLGİNÇ OLANI BEBEĞİN KIRIK BİR TİCARİ AMFORANIN İÇİNDE OLMASI

Defnedilen bebeğin kırık bir ticari amfora içinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tekocak, "Bizim için ilginç olanı bölgede bu duruma ilk defa rastlamış olmamız ve büyük ihtimalle yeni doğan bir bebeğin çok yaşamadan öldüğü ve bedeninin bir ticari amforanın içerisine gömülmüş olması. Yani mezarlara armağan olarak bırakılan ve antik çağda ticarette kullanılan bir amforanın Anemurium Antik Kenti’nde ilk kez bir bebeğe mezar olmuş ve ona yataklık yapıyor. Yetişkin bireyler çok özensiz bir şekilde direkt toprağa gömülmüşler. Ama bebek için çok özel bir alan oluşturmuş. Antik çağda her zaman bebek ve çocuklar ayrı bir ilgi görür. Hala gönümüzde de geçerli olan çocuğa sevgi ve onu kucaklamak bir şekilde ölü dünyasında da devam ediyor” diye konuştu.