Mersin’de feci kaza: Minibüs uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 11 yaralı var
Mersin'de orman işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesi ile Ermenek arasındaki yolda, orman fidanlığında çalışmak üzere seyahat eden işçilerin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı. Ormancık Mahallesi sınırlarında gerçekleşen olayda, araç metrelerce aşağıya uçtu. M.Ü. (60) yönetimindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, uçuruma yuvarlanarak ağır hasar aldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü M.Ü. ve 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının tespiti için hastanelerdeki müdahaleler sürerken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga nakledildi. Kazaya karışan minibüstekilerin, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden bölgedeki orman fidanlığında çalışmak üzere gelen işçiler olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kazanın oluş şekline dair soruşturma başlattı.