Mersin’de feci kaza: Minibüs uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 11 yaralı var

Mersin'in Anamur ilçesi ile Ermenek arasındaki yolda, orman fidanlığında çalışmak üzere seyahat eden işçilerin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı. Ormancık Mahallesi sınırlarında gerçekleşen olayda, araç metrelerce aşağıya uçtu. M.Ü. (60) yönetimindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, uçuruma yuvarlanarak ağır hasar aldı.