Mersin’de heyelan... Mersin-Antalya yolu saatlerce kapalı kaldı!
Mersin’in Aydıncık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçalarının altında kalan seyir halindeki bir cipin sürücüsü yaralandı.
Kaynak: DHA
Heyelan, akşam saatlerinde Aydıncık tüneller mevkii çıkışında meydana geldi.
Sağanak yağışın toprağı yumuşatmasıyla birlikte dağlık alandan kopan kayalar, toprakla birlikte Mersin-Antalya kara yoluna savruldu.
Seyir halindeki bir cip, düşen kaya parçalarının altında kaldı.
Kaya parçalarının hasara uğrattığı cipin sürücüsü yaralandı.
