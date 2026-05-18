Mersin'de katliam yapan saldırgan kamerada
Mersin'de eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi de yaralayan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.
Mersin’de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, M.Ö isimli şahıs, önce eski eşi A.Ö.'yü öldürdü. Daha sonra bir otomobille S.P.’ye ait lokantanın önüne gelen şüpheli M.Ö., iş yerini hedef alarak silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri çalışanı A.C. olay yerinde, işletme sahibi S.P. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Lokanta saldırısının ardından aynı araçla hızla bölgeden uzaklaşan M.Ö., kaçış güzergahı üzerinde de şiddet eylemlerini sürdürdü. Şüpheli, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan Y.O. ile Yenimahalle'deki evinin yakınlarında bulunan tır şoförü A.K.'yi de silahla vurarak öldürdü. Zanlının farklı noktalarda çevreye rastgele ateş açması sonucu 8 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Saldırı anı kamerada
Korkunç olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği lokantaya düzenlenen ilk saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin araçtan inmeden kapı önünde bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırıp kaçtığı anlar net bir şekilde görüldü. Güvenlik güçleri, izini kaybettirmeye çalışan saldırgan M.Ö.’nün yakalanması için havadan helikopter destekli, karadan ise özel harekat destekli geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.