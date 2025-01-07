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Mersin'de kimyasal zehir kabusu: 2 çocuk öldü, 5 kişinin durumu ağır

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimyasal zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişinin ise durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Mersin'de kimyasal zehir kabusu: 2 çocuk öldü, 5 kişinin durumu ağır - Resim: 1

Olay, ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Mersin'de kimyasal zehir kabusu: 2 çocuk öldü, 5 kişinin durumu ağır - Resim: 2

Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem E. (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

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Mersin'de kimyasal zehir kabusu: 2 çocuk öldü, 5 kişinin durumu ağır - Resim: 3

Olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.

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Mersin'de kimyasal zehir kabusu: 2 çocuk öldü, 5 kişinin durumu ağır - Resim: 4

Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mehmet Metin de ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını söyledi.

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