Mersin’de orman yangını; 3 hektar alan kül oldu
Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken 3 hektarlık alan küle dönüştü.
Kaynak: İHA
Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
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Çirkin mevkiindeki çıkan yangına orman ekipleri 7 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopterle müdahale etti. Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı.
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Yangında, 3 hektar Kızılçam ormanı zarar görürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi
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