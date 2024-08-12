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Mersin’de orman yangını; 3 hektar alan kül oldu

Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken 3 hektarlık alan küle dönüştü.

Kaynak: İHA
Mersin’de orman yangını; 3 hektar alan kül oldu - Resim: 1

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. 

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Mersin’de orman yangını; 3 hektar alan kül oldu - Resim: 2

Çirkin mevkiindeki çıkan yangına orman ekipleri 7 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopterle müdahale etti. Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı.

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Mersin’de orman yangını; 3 hektar alan kül oldu - Resim: 3

Yangında, 3 hektar Kızılçam ormanı zarar görürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi

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