Mersin'de seri cinayetler! Sokak sokak dolaşıp katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde yer alan restorana husumet nedeniyle düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda, iş yeri sahiplerinden S.P. ve iş yerinde çalışan A.C. hayatını kaybetti. Olay yerinden araçla kaçan saldırgan 2 kişiyi daha öldürdü. Saldırılarda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Restoranda 2 kişiyi öldürdü
Edilen bilgilere göre, restoran işletmecisi olan S. ve S.P. kardeşlerle aralarında önceden husumet bulunan M.Ö., öğle saatlerinde mekana gelerek elindeki pompalı tüfekle kalabalığa aldırmadan rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar S.P., A.C. ve M.T. ile bazı müşterilere isabet etti.
M.Ö. kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, S.P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan A.C. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. P. ile C.'nin cenazeleri, otopsi için morga gönderildi.
Kaçan saldırgan 2 kişiyi daha öldürdü
Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Y.O. ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü A.K.'yi de öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı.