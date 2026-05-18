Mersin'de seri cinayetler! Sokak sokak dolaşıp katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var

Restoranda 2 kişiyi öldürdü

Edilen bilgilere göre, restoran işletmecisi olan S. ve S.P. kardeşlerle aralarında önceden husumet bulunan M.Ö., öğle saatlerinde mekana gelerek elindeki pompalı tüfekle kalabalığa aldırmadan rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar S.P., A.C. ve M.T. ile bazı müşterilere isabet etti.