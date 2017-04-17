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  3. 17 Nisan 2017 23:45

Mersin'de tehlikeli gerginlik! Sopalarla sokağa indiler

Mersin'de Suriyeliler ile bölge halkı arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Mersin'de tehlikeli gerginlik! Sopalarla sokağa indiler

Mersin'in Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyeliler ile bölge sakinleri arasında başlayan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü

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Mersin'de tehlikeli gerginlik! Sopalarla sokağa indiler

Gazete Habertürk'tek Beycan Üçkardeş'in haberine göre, tarım işçisi olarak çalışan Suriyelilerle belde sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıkarken, olaylarda yaralananlar oldu. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, Suriyeliler otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

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Mersin'de tehlikeli gerginlik! Sopalarla sokağa indiler

TARTIŞTIĞI GENCİ SERALARDA ARADILAR

Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyelilerle bölge sakinleri arasındaki taşlı sopalı kavga iddiaya göre şöyle gelişti:

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Mersin'de tehlikeli gerginlik! Sopalarla sokağa indiler

Dün belde sakinlerinden bir kişi ile tarım işçiliği yapan Suriyeli bir işçi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası akşam saatlerinde çadırlarda kalan ve tarım işçiliği yapan yaklaşık 100 Suriyeli gündüz tartışan genci seralarda aradı.

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