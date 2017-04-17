Mersin'de tehlikeli gerginlik! Sopalarla sokağa indiler
Mersin'de Suriyeliler ile bölge halkı arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
Mersin'in Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyeliler ile bölge sakinleri arasında başlayan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü
Gazete Habertürk'tek Beycan Üçkardeş'in haberine göre, tarım işçisi olarak çalışan Suriyelilerle belde sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıkarken, olaylarda yaralananlar oldu. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, Suriyeliler otobüslerle bölgeden tahliye edildi.
TARTIŞTIĞI GENCİ SERALARDA ARADILAR
Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyelilerle bölge sakinleri arasındaki taşlı sopalı kavga iddiaya göre şöyle gelişti: