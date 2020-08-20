Mersin'de yetiştiriliyor! Arap ülkelerinden talep yağıyor

'LÜKS OTELLER SATIN ALIYOR'

Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk, "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli."