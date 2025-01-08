Mersin'deki ''kimyasal'' ölümlerden acı haber: Bir çocuk daha öldü

Bu arada AFAD ekipleri tarafından evde yapılan inceleme ve ölçümlerde zehirli gazlar tespit edildiği, fare veya benzeri bir zehirin hava ve su ile tepkimesi sonucu zehirlenmelerin oluşabildiğinin değerlendirdiği öğrenildi. Alınan numunelerin de incelenmesi için Ankara'ya gönderildiği aktarıldı.