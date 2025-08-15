  1. Anasayfa
  Mersin'deki orman yangınında alevler Işık Dede'nin mezarına gelince durdu!

Mersin'deki orman yangınında alevler Işık Dede'nin mezarına gelince durdu

Mersin'de 3 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altında alındı. Onlarca evin hasar gördüğü orman yangını bir mezarlığı da yakıp geçti. Ancak alevlerin mezarlıkta bulunan ve Işık Dede Türbesi yazılı bir mezara gelince durduğu görüldü...

Kaynak: İHA
Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında önceki gün çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan müdahale edildi. 3'üncü günde halen 2 noktada süren yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ederken orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında önceki gün çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi.

6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı. 

Bugün yangının sürdüğü Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasında Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevkii olmak üzere 2 noktadaki müdahelelerle kontrolün büyük ölçüde sağlandığı bildirildi.

