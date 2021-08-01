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  4. Mersin'deki yangın kontrol altında: Felaketten geriye bu görüntüler kaldı

Mersin'deki yangın kontrol altında: Felaketten geriye bu görüntüler kaldı

Mersin’de Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde son 4 günde çıkan 8 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı.

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle hızla yayıldı. 

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Alevler, ilçe merkezine ve Duruhan Mahallesi’ne de sıçradı. Yerleşim yerleri tahliye edildi. 

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Bu yangınlar, yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle dün kontrol altına alındı.

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Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi’nde de 28 Temmuz’da çıkan orman yangını da 29 Temmuz’da kontrol altına alındı. Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi’nde ise 29 Temmuz’da orman yangını çıktı. 

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