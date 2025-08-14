Mersin'den korkunç görüntüler... Evler yandı, hayvanlar telef oldu, ekipler alevlerin içinde kaldı
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan ve bugün halen devam eden orman yangınında boşaltılan kırsal mahallede evler yandı, çok sayıda hayvan telef olurken, yangında ekiplerin gece yaşadığı zor anlar kameralara da yansıdı. Cep telefonu kameralarında yansıyan görüntülerde ekiplerin alevler arasında geçmeleri dikkat çekti.
Dün saat 12.45 sıralarında Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan gün boyu müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar gece de devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tahliye edildi. Gece boyunca 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar sabaha kadar sürdü. Bazı noktalarda rüzgarın etkisi ile alevler yayılarak farklı yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar ulaşan yangında Kırtıl Mahallesi'ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi.
Evlerin boşaltıldığı, insanların tahliye edildiği Kırtıl Mahallesi, ekiplerin müdahalesine rağmen evler yandı, çok sayıda hayvan ise telef oldu.
Gün doğumu ile birlikte alevlerin yakıp geçtiği mahallelerine dönen yöre sakinleri, acı tablo ile karşılaştı.