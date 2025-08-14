Mersin'den korkunç görüntüler... Evler yandı, hayvanlar telef oldu, ekipler alevlerin içinde kaldı

Ekipler havadan ve karadan gün boyu müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar gece de devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tahliye edildi. Gece boyunca 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar sabaha kadar sürdü. Bazı noktalarda rüzgarın etkisi ile alevler yayılarak farklı yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar ulaşan yangında Kırtıl Mahallesi'ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi.