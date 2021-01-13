  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ocak 2021 19:01

Merve Boluğur'dan sürpriz: Şarkı ve klip yolda

Yeni şarkısının yolda olduğunu ve klip çalışmalarına başladığını açıklayan Merve Boluğur, sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur'dan sürpriz: Şarkı ve klip yolda

Üç yıldır ekranlarda olmamasına karşın adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurmuştu.

1/ 6
Merve Boluğur'dan sürpriz: Şarkı ve klip yolda

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

2/ 6
Merve Boluğur'dan sürpriz: Şarkı ve klip yolda

Bu açıklamaya ilk tepki Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaşmıştı.

3/ 6
Merve Boluğur'dan sürpriz: Şarkı ve klip yolda

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıkladı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM