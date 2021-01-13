Merve Boluğur'dan sürpriz: Şarkı ve klip yolda
Yeni şarkısının yolda olduğunu ve klip çalışmalarına başladığını açıklayan Merve Boluğur, sosyal medyada gündem oldu.
Üç yıldır ekranlarda olmamasına karşın adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurmuştu.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaya ilk tepki Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaşmıştı.