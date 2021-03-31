Mesafe kısa diye ölüme meydan okuyorlar!

‘ONARIMINI BİZ KENDİMİZ YAPIYORUZ’

Daha kısa yol olduğu için asma köprüyü kullandıklarını ifade eden Hasan Karakaş, “90 yılında sel olunca evlerimize ulaşımı sağlayan taş köprü yıkıldı. Burada evleri bulunan insanlar da evlerine ulaşabilmek için bu köprüyü kendi imkânları ile yaptılar. Bu köprü evlerimize daha yakın diye genellikle asma köprüyü tercih ediyoruz. Onarımını biz kendimiz yapıyoruz. Aşağı da taş bir köprü var ama orası bize uzak kalıyor. Çelik halatlarla gerdirilmiş sağlam bir köprü bize göre. Alıştık biz, korkmuyoruz da. Yaşlılarımızda biraz sıkıntı oluyor karşıya geçerken. Onları da kollarına girerek karşıya geçiriyoruz” dedi.