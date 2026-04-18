Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, aynı restoranda çalıştığı H.Y. tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Vatan Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı restoranda çalışan E.B. (31) ile H.Y. (22) arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde tartışma çıktı.
9 bıçak darbesiyle öldürdü
Sabahki gerginliğin ardından akşam saatlerinde tekrar karşı karşıya gelen ikili arasında yeniden arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y., yanında taşıdığı bıçakla mesai arkadaşı E.B.'ye saldırdı. B., aldığı 9 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B., sağlık görevlisinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
O anlar kamerada
Olayın ardından kaçan şüpheli H.Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, B.'yi bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)