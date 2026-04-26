Mesai saati dışında iş görüşmesi yapanlar dikkat!
Avukat Mustafa Erkulu, mesai saatleri dışında yapılan telefon, mail ve WhatsApp yazışmalarının Türk hukukunda "irtibatı kesme hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Henüz mevzuatta net bir düzenleme olmasa da, Yargıtay kararlarının bu çalışmaları fazla mesai olarak kabul ettiğini söyleyen Erkulu, işçilerin bu baskılar nedeniyle haklı fesih hakkına sahip olabileceğini hatırlattı.
Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu; mesai saatleri dışında, mail, telefon görüşmeleri ve yazışmaları gerçekleştirmenin Fransa’da fazla mesaiden sayıldığına dair düzenleme yapıldığını söyledi.
Türk mevzuatında da böyle bir düzenleme yapılarak mesai saatleri dışında yapılan görüşmelerde işçilerin ekstra ücretlendirme alabileceğini belirten Erkulu, şunları kaydetti:
"Bu konunun özü irtibatı kesme hakkı dediğimiz son dönemde tüm dünyada aslında iş kanunlarında yer almaya başlayan hak ile ilgili bir konu. Türk mevzuatında buna dair bir düzenleme yok. Fransa’da böyle bir düzenleme yapıldı bile. Mesai saatleri dışında işverenin talimatını almama, görüşmeme irtibatı kesme hakkı diyebiliriz.
Bununla ilgili de bizim mevzuatımızda bir düzenleme olmamakla birlikte 45 saati aşan çalışmaların normal ve standart olarak fazla mesai olduğu kanunlarımızda düzenlenmiş. Bununla ilgili tabi ki ayrıntılar olacak. Akşam saatlerinde verilen bu talimatın fazla mesai sayılıp sayılmayacağı konusu da bir değerlendirme yapılması gerekmekte. Buna ilişkin net kesin kararlar yok. Bazı sosyal medyada paylaşılan bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları mevcut. Bu kararlarda da mesai saatleri dışında verilen talimatların ve bu talimatlar; aramayla olabilir, iş yeri telefonu, mail ya da whatsApp üzerinden olabilir. Bunların aslında bir çalışma sayılacağı, fazla mesai sayılacağı sonucunda kararlar mevcut. Bu kararlar değerlendirildiğinde Türk mevzuatında da mesai dışındaki çalışmaların ekstra ücretlendirileceği ve fazla mesai sayılacağı söylenebilir.
İşçinin bu konuda yapabileceği irtibatı kesme hakkı mevzuatımızda net olarak düzenlenmemiş ancak genel çerçeve olarak bakıldığında bunların fazla mesai sayılacağı kabul ediliyor Yargıtay kararlarında. En azından işçinin akşam saatlerinde veya mesai saatleri dışındaki bu görüşmelerini ekstra ücrete tabii olacağını söyleye biliriz.