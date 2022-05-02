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Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı coşkusu

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 200 bin kişi bayram namazını eda etti. İsrail polisi bu sürece bölgedeki varlığını azalttı.

Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı coşkusu - Resim: 1

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'ya bayram namazı için yaklaşık 200 bin kişi geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yollar, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

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Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı coşkusu - Resim: 2

Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi. İsrail polisinin çevrede normal zamanlara göre varlığını azalttığı görüldü.

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Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı coşkusu - Resim: 3

Bayram namazının ardından, bir grup Filistinli Kubbetu's Sahra Camisi'nin çevresindeki kemerlerden birine pankart açtı ve İsrail işgaline karşı slogan attı.

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Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı coşkusu - Resim: 4

Mescid-i Aksa'dan çıkanlar Eski Şehir'in ara sokaklarında yoğunluk oluşturdu. Kalabalığın oluşturduğu sesler, çevrede stant açan seyyar satıcılara karıştı.

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