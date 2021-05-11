Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler

İsrail, Doğu Kudüs'te süren gerginlik sonrası Gazze'de sivilleri hedef aldı. Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybettiği bildirilmişti. yapılan son açıklamada ise 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.