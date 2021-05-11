Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler
İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir ağaçta yangın çıkması paniğe neden olurken ortaya çıkan görüntüler ise büyük tepki çekti.
İsrail, Doğu Kudüs'te süren gerginlik sonrası Gazze'de sivilleri hedef aldı. Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybettiği bildirilmişti. yapılan son açıklamada ise 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs'te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bulunan bir ağaç yanmaya başladı. Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa'nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ağacın İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle alev aldığı öne sürüldü.
Bu sırada ise fanatik İsraillilerin bayraklarla meydanlarda kutlama yapması tepkiyle karşılandı. Mescid-i Aksa çevresinde toplanan İsraillilerin şarkılar söylenerek sevinç çığlıkları attıkları görüldü. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.