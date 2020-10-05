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  3. 05 Ekim 2020 11:31

Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim bugünden itibaren başladı. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, alan dersi seçmeyen 9. sınıflar ise evlerine geri gönderildi.

Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi

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Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi

Ana Okulları ve ilkokullar için çalan ders zili, bu hafta da meslek liseleri için çaldı. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine geri gönderildi. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine  gönderildi. 

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Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi

MASKE DAĞITILDI, KURALLAR HATIRLATILDI
Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan okullarda normalleşme süreci kapsamında ana okulu ve ilkokullar için yüz yüze eğitimde ders zili çalmıştı. Sırada hangi kademenin olacağı merak edilirken meslek liselerine öncelik verildi. Uygulamalı derslerin ağırlıklı olması nedeniyle meslek liselerinde yüz yüze eğitime geçildi.

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Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler erken saatlerde okul bahçesinde hazır bulundu. Okul girişinde bekleyen öğretmenler, maskesiz öğrencilere maske verdi. Kurallara uyulması konusunda hatırlatmalar yapıldı.

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