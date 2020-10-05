Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi

Ana Okulları ve ilkokullar için çalan ders zili, bu hafta da meslek liseleri için çaldı. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine geri gönderildi. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine gönderildi.



