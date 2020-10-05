Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi
Meslek liselerinde yüz yüze eğitim bugünden itibaren başladı. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, alan dersi seçmeyen 9. sınıflar ise evlerine geri gönderildi.
Ana Okulları ve ilkokullar için çalan ders zili, bu hafta da meslek liseleri için çaldı. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine geri gönderildi. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine gönderildi.
MASKE DAĞITILDI, KURALLAR HATIRLATILDI
Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan okullarda normalleşme süreci kapsamında ana okulu ve ilkokullar için yüz yüze eğitimde ders zili çalmıştı. Sırada hangi kademenin olacağı merak edilirken meslek liselerine öncelik verildi. Uygulamalı derslerin ağırlıklı olması nedeniyle meslek liselerinde yüz yüze eğitime geçildi.