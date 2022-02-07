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  4. Meslek lisesinden 1 milyon liralık hırsızlık kamerada

Meslek lisesinden 1 milyon liralık hırsızlık kamerada

Bursa'da meslek lisesinden 1 milyon TL değerindeki CNC kontrol paneli ile kablo çalan iki kişi tutuklandı.

Meslek lisesinden 1 milyon liralık hırsızlık kamerada - Resim: 1

Olay, yaklaşık 1 ay önce Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde demir korkuluklardan okul bahçesine atlayan 2 kişi, atölyelerin bulunduğu binanın penceresini kırarak içeri girdi. Burada eğitim için kullanılan CNC makinesinin 1 milyon TL değerindeki kontrol panelini söken 2 kişi, çeşitli kabloları da alarak kaçtı. 

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Meslek lisesinden 1 milyon liralık hırsızlık kamerada - Resim: 2

Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulun hem de şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 

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Meslek lisesinden 1 milyon liralık hırsızlık kamerada - Resim: 3

Polis, şüphelilerin Abdullah Z. ve Ümit Ş. olduğunu belirledi. Şüpheliler, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.

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Meslek lisesinden 1 milyon liralık hırsızlık kamerada - Resim: 4

30 farklı suçtan kaydı olan Ümit Ş.'nin 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı, Abdullah Z.'nin ise hırsızlık dahil 32 suçtan kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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